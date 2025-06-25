Адаптивный лагерь для особенных детей открыли в Солнечногорске

Вторую смену адаптивного лагеря для детей с инвалидностью открыли в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» в Солнечногорске 25 июня. Такой лагерь заработал в округе в этом году впервые, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он организован для социализации и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья на летних каникулах. Ребята участвуют в развивающих занятиях, играх и оздоровительных процедурах.

Вторая смена продлится до 21 июля. Её посещают 15 детей. Ежедневно по будням с 10:00 до 13:00 в малых группах с ними занимаются специалисты по реабилитационной работе и психологи. Активности включают зарядку, творческие и музыкальные мастер-классы, подвижные игры, познавательные викторины и многое другое.

«Адаптивный лагерь — это прекрасная возможность социализации для детей, особенно если они не посещают другие детские учреждения, если обучаются на дому. Здесь они могут общаться, взаимодействовать друг с другом под руководством специалистов, получать уникальный опыт и развитие», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Лагерь работает бесплатно. Его планируют сделать ежегодным в период летних каникул.

Адрес детского реабилитационного отделения социального центра «Химкинский»: г. о. Солнечногорск, ул. Пионерская, д. 7.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.