Адаптацию цыган в России обсудили эксперты на семинаре в Ленобласти

В России реализуется комплексный план мероприятий по социально-культурному развитию цыган. Эту тему обсудили эксперты в рамках двухдневного выездного методического семинара в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФАДН РФ в Telegram-канале .

Событие посетили замначальника отдела реализации мероприятий Дома народов России Юрий Витковский, а также представители органов исполнительной власти, научного и экспертного сообществ. Кроме того, на семинаре присутствовали представители муниципальных образований и духовенства России.

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы по теме и обменялись практиками.

Гостей поприветствовали сотрудники ФАДН России — начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Тимур Цыбиков и руководитель Ситуационного центра Михаил Мишин.

Мероприятие организовано Домом народов России и ФАДН России при поддержке правительства Ленинградской области.

