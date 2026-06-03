«Абсурд»: Мизулина в шоке от обвиненных в педофилии блогеров на ПМЭФ

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале подвергла резкой критике торжественный прием, устроенный в Санкт-Петербурге для иностранных блогеров братьев Тейт. Поводом для возмущения стало то, что медийных персон, прибывших в Россию в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), встретили в аэропорту караваем под песню «Матушка Земля».

В своем заявлении глава организации назвала происходящее абсурдом. Она напомнила о серьезном характере обвинений, выдвинутых против блогеров в Румынии, Великобритании и США. Речь идет о предполагаемом создании организованной преступной группы по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Один из Тейтов, предположительно, заявлял, что «жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали».

Также Мизулина указала на регулярные женоненавистнические заявления иностранцев. Еще они, предположительно, отрицали преступления Холокоста.

Директор Лиги безопасного интернета подчеркнула, что цели визита граждан со столь сомнительной репутацией остаются неясными. Их чествование внутри страны выглядит неуместным на фоне неснятых обвинений в тяжких преступлениях.

Член Общественной палаты призвала не ориентироваться на возможную поддержку данных лиц зарубежными политиками. Она отметила, что подобное гостеприимство может негативно сказаться на имидже государства в случае официального доказательства фактов педофилии и торговли людьми.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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