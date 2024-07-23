«Абсолютно непрозрачная зона»: в Крыму высказались об урегулировании инфобизнеса

В осеннюю сессию может быть принят закон, который определит права и обязанности блогеров, а также создаст отдельный вид экономической деятельности для них. Председатель Крымского отделения СЖР Вадим Первых отметил, что необходимость правового регламентирования блогерства очевидна и давно назрела, сообщает «Крым24» .

По его словам, поведение и взгляды инфлюенсеров зачастую базируются лишь на их личных ценностях и не поддаются никакому контролю.

Одной из целей рабочей группы станет совместная работа с блогерами для поиска решений, которые, с одной стороны, станут способствовать развитию данной сферы, а с другой — препятствовать входу в нее мошенников и тех, кто стремится добиться популярности с помощью сомнительных методов.

«Много существует блогеров и прочих независимых лекторов, которые предоставляют „образовательные услуги“. Это абсолютно непрозрачная зона. <…> Под видом образовательных услуг некоторые блогеры предоставляют чушь на постном масле за немалые деньги», — поделился Первых.

Он уточнил, что госрегулирование блогерской сферы обеспечит граждан усиленной защитой, а процесс получения лицензий станет своеобразным препятствием для выхода на рынок информационных услуг. Кроме того, Первых отметил важность решения вопроса с уплатой блогерами налогов.