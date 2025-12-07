Абрам Овеян рассказал о Спитакском землетрясении

Сегодня весь мир вспоминает одну из самых масштабных трагедий XX века — разрушительное землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года. Глава армянской диаспоры в Тюмени, меценат, заслуженный строитель России Абрам Овеян в разговоре поделился мнением об этом событии, навсегда изменившим его родную землю, передает СМИ2 .

«Землетрясение длилось всего лишь 30 секунд, но этого времени оказалось достаточно, чтобы рухнули мечты целого поколения армян. В то холодное зимнее утро земля содрогнулась, под завалами зданий погибли 25 тыс. человек, около полумиллиона остались без крова. Этот трагический день навсегда останется в нашей памяти как символ невосполнимой утраты и единства нашего народа», — сказал он.

Удар стихии, равный по мощности десяти ядерным взрывам в Хиросиме, стал испытанием на прочность для всей страны.

«Не будет преувеличением сказать, что весь мир протянул тогда руку помощи армянскому народу. Но наиболее быстрой, значимой и масштабной была, конечно же, помощь братских народов Советского Союза. В район бедствия поспешили и строители из нашей Тюменской области», — считает Овеян.

Тюмень как один из ключевых индустриальных регионов страны оказала Армении большую помощь. В зону бедствия поехали добровольцы-спасатели, строители и врачи, которые помогали разобрать завалы, занимались строительством временного жилья и объектов инфраструктуры, а также предоставляли медпомощь. Весь регион принял участие в сборе гумгрузов.

Особую благодарность армянский народ, по словам Овеяна, выражает Николаю Рыжкову, удостоенному высшей национальной награды Армении — Ордена Национального героя.

«Николай Рыжков в рекордно короткие сроки смог собрать крепкую команду профессионалов, лучших врачей, спасателей, строителей со всего СССР. Все эти люди оказали неоценимую помощь при спасении людей из-под завалов. Благодаря ему, были спасены тысячи жизней», — отмечает Овеян.

Не менее важную роль сыграл и Борис Щербин, возглавивший правительственную комиссию по ликвидации последствий землетрясения.