Абитуриентам Подмосковья рассказали об обучении в колледже Раменского

На базе Раменского колледжа прошел единый день открытых дверей в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». День открытых дверей посетили 490 гостей — будущие абитуриенты и их родители, педагоги школ и стратегические партнеры колледжа в лице крупных предприятий концерна «Радиоэлектронные технологии» — АО «РПЗ», АО «РПКБ», ОО «ИТТ», сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Все присутствующие познакомились с кластерами: радиоэлектроника, машиностроение, правоохранительная сфера и управление, топливно-энергетический комплекс, и входящими в них специальностями.

Директор колледжа Наталия Кузеева обратилась с приветственным словом к гостям и рассказала о перспективах и развитии ФП «Профессионалитет». Было предоставлено слово руководителям служб по управлению персоналом: АО «РПЗ» Татьяне Самсоновой, АО «РПКБ» Зое Селивановой, АО «ИТТ» Юлии Приходовой, которые обратили внимание на то, что предприятие заинтересовано в квалифицированных и мотивированных кадрах.

Также для родителей прошли собрания, где затронули важные вопросы поступления, трудоустройства и других перспектив обучения. Все желающие гости смогли посетить экскурсии по новым лабораториям колледжа и своими глазами посмотреть на условия, в которых могут получить образование их дети.

Школьники приняли участие в мастер-классах и профессиональных пробах по направлениям: карьерный консультант, юные инженеры-электронщики: открываем мир микросхем и транзисторов, основы мобильной робототехники и другие. Мастер-классы проходили в современных мастерских и лабораториях. Администрация колледжа, карьерные консультанты, специалисты, работодатели, педагоги-наставники и амбассадоры подробно рассказали о преимуществах обучения.

Подробную информацию о поступлении можно узнать на официальном сайте учебного заведения по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.