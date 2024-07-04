Абитуриентам Подмосковья рассказали о федеральном проекте «Профессионалитет»

В рамках приемной кампании 2024 года для абитуриентов и их родителей в Раменском колледже организовали экскурсию. Гостям рассказали о востребованных специальностях и профессиях, реализуемых в колледже, а также о федеральном проекте «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Раменский колледж входит в кластер «Радиоэлектроника», который включает специальности: техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям); монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; мехатроника и робототехника (по отраслям); технология машиностроения.

Также колледж представлен в кластерах: правоохранительная сфера и управление (пожарная безопасность; защита в чрезвычайных ситуациях), топливно-энергетический комплекс (сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))).

Во время экскурсии гости ознакомились с инновационными лабораториями по направлениям: радиоэлектроника, мехатроника и машиностроение.

Со всей актуальной информацией о поступлении можно ознакомиться на официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриенту»

Время работы приемной комиссии: с 20 июня по 15 августа 2024 года, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00

Адрес приемной комиссии: Московская область, г. Раменское, ул. Интернациональная, 20.

Телефон приемной комиссии: 8 (496) 461-24-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.