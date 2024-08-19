«А зачем ваши дети нужны этой стране?»: Алаудинов обратился к родным «срочников»

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов ответил родным солдат срочной службы, которые выступают против несения «срочниками» службы в районах боевых действий. Генерал уверен, что не нужно «из 18-летних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить спать», сообщает Infox.ru .

Алаудинов, обращаясь к родителям солдат срочной службы, отметил, что их дети уже являются военнослужащими.

«Друзья, а если ваши дети 18-летние, уже находящиеся в министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос — а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу», — сказал командир «Ахмата» в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Генерал также отметил, что солдаты срочной службы могут заключить полноценный контракт с Минобороны и рассчитывать на повышенные выплаты как кадровым военным. По его словам, в «Ахмате» служит множество 18-20-летних парней, которых Алаудинов назвал героями, сражающимися как мужчины.

Также Алаудинов заявил, что 18-летний «срочник» — это полноценный защитник Отечества. По мнению офицера, солдат срочной службы нужно готовить к тому, что им предстоит защищать свою страну от врага.