98-летний ветеран ВОВ пришел на избирательный участок в Королеве

98-летний ветеран Великой Отечественной войны отказался от надомного голосования и пришел на избирательный участок в Королеве, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Ветеран Великой Отечественной войны Пётр Григорьевич Бондарев отказался от предложения проголосовать дома и решил сделать свой выбор на избирательном участке.

«Мне захотелось ощутить атмосферу выборов, оценить обстановку, пообщаться с людьми, а члены избирательной комиссии пошли мне навстречу и помогли добраться до места голосования» — рассказал ветеран.

Петр Григорьевич был призван в Красную Армию в ноябре 1943 года. Служил в танковом полку, участвовал в боях на территории Венгрии и Чехословакии. День Победы встречал в Праге. А в августе 1945 года в составе танкового полка был направлен в Монголию на войну с Японией. После окончания войны продолжил военную службу, завершил ее в звании полковника. Награжден медалью «За Боевые заслуги», Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной звезды.

После голосования Пётр Григорьевич не сразу покинул свой избирательный участок — в благодарность за помощь он прочел членам УИК стихи о войне, о мужестве и патриотизме героев нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.