98-летний ветеран Великой Отечественной войны перебрался из Латвии в Псков

Власти Латвии, жителей которой спасал 98-летний ветеран во время Великой Отечественной войны Василий Москальенов, хотели заставить его предать соотечественников. Пенсионера выдворили из европейской страны за нежелание подписывать «анкету лояльности», которая осуждает Россию, сейчас мужчина находится в Пскове, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

19 июля у Москальенова заканчивался вид на жительство в Латвии. Власти европейского государства подумали, что мужчина представляет угрозу для общества. После этого попросили его подписать «анкету лояльности». Однако ветеран ВОВ не переступил через свои принципы, порвал «документ» и начал готовиться к переезду в Псков.

На границе Москальенова встретили журналисты. Губернатор Псковской области пообещал, что власти региона предпримут необходимые меры для обеспечения ветерана комфортной жизнью. Также мужчине выдадут жилищный сертификат.

Еще Ведерников наградит Москальенова медалью в честь 80-летия Великой Победы.