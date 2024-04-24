95% лесных пожаров в Подмосковье происходят по вине жителей

«Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.), вы сказали, что высокий процент, это действительно так, вина граждан. Несмотря на все принятые меры и положительную динамику по количеству, так и по площади пожаров, мы эту проблему разбираем», — сказал Агулов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

На презентации отмечено, что причина пожаров в 95% — вина граждан, 3% — переход возгорания с сопредельных территорий и 2% — грозы, линейные объекты и так далее. Среди наиболее больших по площади возгорания — Балашиха, Орехово-Зуево и Воскресенск. Агулов подчеркнул, что в июне 2022 года в КоАП были внесены штрафы, которые уже значительно увеличены.

«Если раньше штрафы были от 1,5 тыс. до 5 тыс., то сегодня с учетом ограничения — это от 15 тыс. до 60 тыс. рублей. Такие меры действенны. Выгоднее находить места, где можно цивилизованно отдохнуть», — рассказал председатель комитета регионального лесного хозяйства.

По словам Агулова, один из блоков — проблема с привлечением к ответственности. За 2023 год примерно 1,5 тыс. человек остались безнаказанными, так как не предоставили никакие документы. Для борьбы будут использовать цифровые способы контроля, например, фото и видеофиксация, определение личности по биометрии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.