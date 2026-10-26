94-летнюю жительницу Долгопрудного наградили за помощь бойцам СВО

Валентина Брусинцева, 94-летняя участница творческого объединения «Клубочек», получила нагрудный знак «Народный фронт. Все для Победы». С начала специальной военной операции она связала для бойцов более 500 пар носков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительнице Долгопрудного Валентине Петровне Брусинцевой недавно вручили нагрудный знак «Народный фронт. Все для Победы» за помощь военнослужащим. Награду учредили в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина для поощрения граждан и организаций, внесших значительный вклад в поддержку бойцов.

В свои 94 года Валентина Петровна вяжет для участников СВО по пять пар носков в неделю. С начала спецоперации она изготовила уже более 500 пар. По ее словам, бойцам нужна поддержка из дома, и она старается помогать им вещами, созданными своими руками.

Валентина Брусинцева — одна из участниц творческого объединения «Клубочек». Оно объединяет около 50 жительниц Долгопрудного — волонтеров серебряного возраста. Они ежедневно помогают участникам СВО, маленьким детям и пожилым людям.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.