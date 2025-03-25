92 тыс тонн печенья выпустили подмосковные производители в прошлом году

В 2024 году подмосковные предприятия выпустили 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регионом произведено более 13% от общего объема в Центральном Федеральном округе и 5% в масштабах страны, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, что равняется 100 тоннам традиционного лакомства к чаю в день.

Сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое — лишь часть из видов печенья, которое в широком ассортименте представлено в магазинах и супермаркетах Подмосковья. С разными вкусами, начинками и от разных производителей, включая региональных.

Лидерами по выпуску данного вида продукции в Московской области являются: ООО «Коломенское поле» — шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны; ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ», в ассортименте печенье в упаковках семейного формата по 500 грамм — старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, а также демидовское — ореховое с цукатами; ООО «Жуковский хлеб» — молочные коржики и орешки с вареной сгущенкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.