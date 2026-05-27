90% животных в «котостолице» Зеленоградске оказались смертельно больны

Знаменитый туристический геобренд Калининградской области — «котостолица» Зеленоградск — оказался под угрозой из-за масштабной эпидемии среди бездомных животных. Об этом сообщает Amber Mash со ссылкой на ветеринаров.

Около 90% кошек в Зеленоградске заражены панлейкопенией. От нее у животных появляются лихорадка, проблемы с ЖКТ, респираторными органами, возникают интоксикация и обезвоживание.

Из-за популярности «котогородка» в Зеленоградск на протяжении многих лет массово подкидывают питомцев. Однако выживаемость вновь прибывших животных практически равна нулю.

Единственным спасением для кошек остается оперативное попадание в семью, но даже это не гарантирует безопасность. В качестве примера приводится история котенка по имени Сима.

Через пару дней после обретения нового дома она стала вялым, у нее поднялась температура. Еще Сима отказалась от еды.

Ветеринары диагностировали смертельную панлейкопению. Все братья и сестры Симы к этому моменту уже погибли.

Опасные инфекционные заболевания начали стремительно распространяться в Зеленоградске практически сразу после получения названия «котогородка». Расходы на медикаменты, ветеринарные услуги и содержание заболевших кошек ложатся на плечи обычных неравнодушных граждан и волонтеров. Они сами собирают деньги для спасения выживших животных.

