90% учащихся и 80% родителей одобряют распределение выпускников

Согласно исследованию образовательной компании MAXIMUM Education, абсолютное большинство российских школьников (90%) и их родителей (80%) поддерживают идею возвращения системы распределения выпускников вузов и колледжей, пишет RT .

Опрос, в котором приняли участие более 1,4 тысячи респондентов, показал, что 75% учащихся считают важным работать по полученной специальности после окончания учебы.

Среди основных аргументов сторонников распределения — возможность получить профессиональный опыт сразу после вуза (64% школьников и 60% родителей), гарантия трудоустройства (20% и 25% соответственно), а также потенциальное улучшение экономической ситуации в стране за счет заполнения вакантных рабочих мест (6%).

При этом противники системы высказывают опасения по поводу возможного направления в компании с низкими зарплатами и плохими условиями труда (59%), ограничения свободы выбора (24%) и дисбаланса между количеством выпускников и доступных рабочих мест (6%).

Родители в целом разделяют мнение детей: 60% поддерживающих распределение видят главное преимущество в получении профессионального опыта, 25% — в гарантии трудоустройства, а 6% считают, что это сделает вложения в образование ребенка более оправданными.