90 тыс звонков приняли в МФЦ Подмосковья с начала года

С начала года операторы контакт-центра «Мои Документы» обработали более 90 тыс. звонков. В среднем за сутки операторам поступает более 2 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Люди интересуются совершенно разными вопросами: от готовности документов по поданным заявлениям до прохождения службы по контракту.

Чтобы получить ответы по работе подмосковных МФЦ, необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области. В голосовом меню следует выбрать «3» и задать интересующий вопрос.

Также в Подмосковье работает чат-бот МФЦ. С его помощью можно уточнить информацию о предварительной записи или отменить ее, узнать график работы отделения, получить консультацию по самым популярным услугам и размерам госпошлин. Чтобы воспользоваться ботом, необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram набрать «МФЦ Московской области». Далее следует запустить его и выбрать нужное действие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.