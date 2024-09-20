90 литров алкоголя, картины и ковры: как в России хоронят цыган

Цыганские похороны в России поражают своим размахом. В среднем на церемонию погребения в шикарных склепах тратят от 1 до 10 млн рублей, сообщает SHOT .

Ритуальные агентства колотят огромные состояния на цыганских похоронах. На опубликованных в Сети кадрах видно, что усопшего доставляют к месту захоронения на люксовых автомобилях Maybach и Mercedes. Для покойника сооружают склеп размером 19 кв. м, к нему ведет мраморная лестница.

Внутри все устилают коврами, вешают картины. Помещение дополняют баром с элитным алкоголем. В склепе, изображенном на видео, поместилось 90 литров горячительных напитков. Цыгане считают, что после смерти человек попадает на «новый уровень», где у него должен быть алкоголь, чтобы выпить с другими усопшими.

Склеп накрывают многоуровневым пьедесталом, похожим на египетскую пирамиду. С покойником прощаются 3–4 дня, процесс превращается в настоящий праздник, люди поют, едят и веселятся. Часто такие церемонии проходят в Ставропольском крае, где живет самая большая диаспора цыган.