Фото - © Фестиваль безопасного туризма для детей и молодежи в Химкинском лесопарке/Медиасток.рф

9 тыс детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях в 2026 г

В проекте бюджета Московской области на 2026 год предусмотрены средства на организацию летней оздоровительной кампании детей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В следующем году на организацию летней оздоровительной кампании детей предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что в следующем году отдохнут порядка 450 тысяч ребят. Мы традиционно обеспечиваем бесплатными путевками детей из нуждающихся семей, также предусмотрены компенсации путевок для многодетных семей. Депутаты «Единой России» держат эти вопросы на контроле, если у семей возникают какие-то сложности с получением путевки, они всегда могут обратиться на прием», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что очень важно организовать досуг детям Героев.

«В следующем году в лагерях отдохнут 9 тыс. детей участников СВО. Так, в частности, каждый год ребята из семей наших защитников бесплатно отдыхают в лагере «Литвиново», где им очень нравится. Отдых здесь действительно насыщенный — спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии и тематические вечера. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию», — рассказал спикер Мособлдумы.

Помимо подмосковных лагерей, ребята из Московской области также отправляются отдыхать и на Черноморском побережье.

Право на обеспечение бесплатными путевками в детский лагерь имеют:

дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в социально-реабилитационных центрах;

дети-инвалиды;

дети-сироты;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки в санаторий и лагерь имеют:

дети из многодетных семей;

дети погибших военнослужащих;

дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <…> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.