9 регионов сорвали сроки подготовки дорожных карт по фотофиксации вывоза отходов

Астраханская, Пензенская, Свердловская, Томская области, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Республики Алтай, Бурятия и Татарстан не разработали и не предоставили в срок дорожные карты по организации фотофиксации контейнерных площадок после вывоза отходов. Такие данные озвучил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на площадке Координационного центра Правительства РФ «Инцидент № 58».

«Со всеми регионами мы провели совещания на тему передачи фото-данных с вывоза отходов в федеральную государственную информационную систему учета ТКО. В ходе совещаний 24 субъектам было поручено разработать дорожные карты с перечнем мероприятий, направленных на повышение показателей передачи фотографий. В итоге девять регионов до сих пор дорожные карты не представили», — сказал Денис Буцаев.

По его словам, если в срок до 22 августа дня регионы-аутсайдеры не предоставят необходимую информацию, то их представителей в обязательном порядке будут вызывать с докладом на штаб под председательством курирующего реформу ТКО вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Кроме того, четыре региона уже просрочили ряд мероприятий, которые необходимо было выполнить согласно дорожным картам. Это Ульяновская область, Республика Крым, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

При этом есть и положительные примеры. Семь регионов — Владимирскую, Воронежскую, Кемеровскую, Костромскую, Липецкую, Ярославскую области и Республику Мордовия — Денис Буцаев поблагодарил не только за своевременное предоставление дорожных карт и своевременное достижение мероприятий, но и за растущий поток фотографий с контейнерных площадок.

«Иркутской, Новгородской, Тверской и Псковской областям — необходимо ускориться для достижения высокого уровня показателей в рамках дорожных карт», — добавил замминистра.