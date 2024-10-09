9 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России отмечается День разгрома немецких войск в битве за Кавказ, а также это профессиональный праздник у Специальной службы пожарной охраны МЧС России. В мире отмечают День почты, а в народе — день Иоана Богослова.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Летом 2020 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» указом президента РФ Владимира Путина внесли поправки, добавив туда еще одну важную для страны дату — 9 октября. С этого момента ежегодно в России 9 октября почитается память воинов, участвовавших в битве за Кавказ с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.

Захват Кавказа входил в одну из стратегических целей гитлеровской Германии. Немецкие военнослужащие стремились захватить энергоресурсы региона, а также хотели заполучить геополитическое положение, но этим планам врага не суждено было сбыться.

Битва за Кавказ длилась в два этапа и завершилась освобождением Таманского полуострова. Более 850 тыс. участников получили награды в виде медали «За оборону Кавказа», которую учредили в 1944 году. Мужество и стойкость героев помогли выстоять в тяжелейшем сражении, а их подвиг навсегда останется важным для всей страны.

День Специальной пожарной охраны МЧС России

В составе пожарной охраны МЧС России есть подразделения, которые отвечают за безопасность особых объектов на территории страны. В это число входят атомные электростанции, а также учреждения и предприятия, которые задействуют в разработке и испытании вооружения. Данные подразделения объединены в Специальную пожарную охрану МЧС России, которая 9 октября отмечает профессиональный праздник.

Отсчет истории специального подразделения МЧС России идет с 9 октября 1947 года по настоящее время, и оно неразрывно связано с созданием «ядерного щита» советского государства. Сейчас под охраной подразделения находится 300 особо важных и режимных объектов, 500 медицинских и 1700 образовательных учреждений страны на более чем 40 закрытых территориях, население которых составляет порядка 2 млн человек.

Всемирный день почты

Еще полвека назад жизнь человека сложно было представить без почтовой службы. Тогда у населения Земли не было возможности отправлять друг другу мгновенные сообщения и поддерживать связь на расстоянии так, как будто разделяющих километров вовсе нет.

Почта — одна из важнейших служб, которая помогала поддерживать связь между людьми и предприятиями не только внутри одной страны, но и между государствами. Так, 9 октября 1874 года в швейцарском Берне представители 22 стран, в том числе и России, подписали Бернский договор, которым учредили Генеральный почтовый союз. Спустя 4 года название организации, которая существует и сегодня, изменили на Всемирный почтовый союз.

Международная почта и сегодня помогает клиентам доставлять физические посылки и письма как между частными лицами, так и между организациями. Многие компании до сих пор используют мировую почту в бизнес-целях.

Иван Богослов

Православные верующие 9 октября чтут память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе памятный день так и прозвали — Иван Богослов.

Святой был одним из трех самых приближенных учеников божьего сына Иисуса Христа. Иоанн Богослов прошел с Иисусом Христом весь его сложный путь до самого распятия. Он играл важную роль в жизни и Девы Марии, матери Христа. Именно он заботился о ней до последнего ее вздоха.

Иоанна Богослова в народе считают покровителем иконописцев и художников. К нему также обращаются с просьбой защитить, если кто-то из близких отправляется в дальнюю поездку или оказался в дороге в ночное время. Считается, что если помолиться святому, он обязательно защитит от нечистой силы, которая существует вдоль дорог и пугает путников на перекрестках.

Именины

Именины 9 октября отмечают Ян, Тихон, Николай, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Афанасий и Александр.