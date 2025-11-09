9 ноября во всем мире отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма

9 ноября во всех странах мира отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма. Его предложила учредить Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), которая объединяет около 560 организаций из 46 государств.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии профашистские активисты устроили массовый еврейский погром. Позже его назвали «Хрустальной ночью» или «Ночью разбитых витрин». Это событие стало первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха против евреев.

Нацисты убили около 90 человек. 30 тыс. евреев сослали в концлагеря. Сотни синагог сожгли дотла. Витрины тысяч магазинов, которыми владели евреи, были разбиты. Поэтому погром и получил такое название.

С этой массовой акции в 1938 году начался Холокост — массовое насилие против еврейского народа. В результате него погибли шесть млн представителей этой национальности.

Яркой реакции на погром не было ни в Германии, ни в иных государствах Европы. Из-за этого руки фашистов оказались развязаны. Ситуация стимулировала немцев начать массово уничтожать евреев в Европе.

Холокост не считается проблемой только одного народа. Те события стали примером того, к чему может привести решение «найти козла отпущения» в лице конкретного народа и мысли о том, что одна нация выше другой.

В некоторых странах мира даже в XXI веке официально действуют организации, исповедующие профашистскую идеологию. Во многих государствах участились случаи проявления ксенофобии, антисемитизма, национализма и расизма. Все эти понятия входят в формулировку «фашизм».

Вредная идеология снова «поднимает голову» из-за попустительства местных властей ряда государств мира. Поэтому, в том числе с помощью Международного дня против фашизма и антисемитизма, людям разъясняют, в чем опасность фашизма.

В эту дату важно вспомнить, каким может оказаться будущее, если не остановиться, и продолжить ограничивать права одной группы людей исключительно по признаку расы или религии.

