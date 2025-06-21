9-метровый памятник Ивану Грозному возведут в Вологде

Ко Дню народного единства в Вологде может появиться памятник царю Ивану Грозному. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС .

Филимонов рассказал, что в центре города планируют установить огромный 9-метровый монумент Ивану Грозному. Открытие намечено к празднованию Дня народного единства.

Как отметил глава региона, власти также рассматривают возможность установки памятников известным вологжанам и участникам военных конфликтов XIX века и Первой мировой войны. По мнению Филимонова, важно воспринимать историю страны как единый непрерывный процесс, где все события тесно связаны между собой.

Памятник Грозному планируют установить на Кремлевской площади — одной из самых старых в регионе. На данный момент эту территорию обновляет компания «Фосагро». Площадь находится рядом с Вологодским кремлем, который считается гордостью и символом области.

В настоящее время скульптурная композиция проектируется, после чего будет отлита. Власти стремятся завершить все работы к намеченной дате.