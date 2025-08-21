9 юным жителям Электростали торжественно вручили их первые паспорта РФ

Накануне в здании администрации Электростали состоялось торжественное вручение паспортов в рамках акции «Мы — граждане России!». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Девять юных жителей нашего городского округа получили свой первый главный документ из рук заместителя Главы г. о. Электросталь Сергея Бобкова. Сергей Андреевич поздравил юношей и девушек с получением важного документа и подчеркнул значимость этого события для каждого гражданина страны.

Получение паспорта гражданина Российской Федерации — это шаг во взрослую жизнь, теперь у ребят появляются не только новые возможности, но и новая ответственность.

Каждый подросток, достигший 14-летнего возраста, имеет право получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого необходимо сообщить о своем желании специалисту во время подачи заявления на оформление документа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.