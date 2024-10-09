Художники из Москвы и Московской области нарисовали Егорьевск на осеннем пленэре

Ассоциация художников пленэристов посетила Егорьевск, чтобы увидеть его уникальную архитектуру и написать осенние городские пейзажи. Для них это не первая поездка — художники посещали старинные места во многих подмосковных городах, но Егорьевск, по их словам, определенно займет место в числе лучших, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выбрать локацию было непросто. В городе много живописных мест — Хлудовская фабрика, или так называемый «егорьевский биг-бен», Егорьевский историко-художественный музей, улица Советская, с ее старинными зданиями, филиал университета «Станкин», известный также как егорьевский Хогвартс за архитектуру в стиле модерн, Егорьевский острог. Рисовали, кстати, не только снаружи. Некоторые получили возможность изобразить уникальную винтовую лестницу в башне с часами, которая не может оставить равнодушным. Художники выразили желание вернуться в город, чтобы запечатлеть на холстах и другие места.

Кроме того, чтобы помочь творцам лучше понять Егорьевск, местный туристско-информационный центр провел экскурсию для членов ассоциации. Вниманию гостей были предложены старинные фасады фабричных корпусов, оригинальное оформление в стиле «промышленной готики», невероятное напластование эпох — каждое производственное здание, если вглядеться, несет в себе массу различных перестроек, связанных с изменением функционала и развитием прогресса.

Пленэры привлекают мастеров «живым» светом и цветом. Художники отмечают, что фотография «сужает» пространство и не всегда может в полной мере передать атмосферу места, тогда как картина вместе с деталями пейзажа несет в себе чувства и мысли автора.

Даже дождливая погода не напугала художников. Они писали в технике акварели, графики, сухой пастелью и маслом. Некоторые держали зонт над картинами, чтобы закончить работу.

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