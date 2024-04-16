87 млн вызовов приняли операторы 112 в Подмосковье с начала работы службы

С начала работы службы спасения в регионе операторы 112 приняли и обработали 87 млн обращений от граждан, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В них входят вызовы, требующие реагирования экстренных служб, справочные вызовы, обращения, направленные в другие регионы, лингвистические вызовы или требующие психологической помощи, а также многие другие. Ни один звонок не остается без ответа.

Самой востребованной экстренной оперативной службой остается скорая медицинская помощь — за все время эксплуатации номера «112» ей было адресовано более 22 млн вызовов. На втором месте полиция и ГИБДД — свыше 7 млн обращений. Еще порядка 1 млн вызовов за 9 лет работы службы спасения было направлено в службу пожарной охраны.

На данный момент обратиться за помощью в подмосковную систему-112 можно посредством телефонного звонка (даже если нет сети или СИМ-карты), СМС-сообщения (удобно для людей с проблемами слуха и речи), оборудования ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (позволяет отправить сигнал о помощи автоматически) и мобильного приложения «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.