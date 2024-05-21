Глава Люберец Волков ответил на вопросы жителей округа во время личного приема

Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием жителей в местном отделении партии. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Заявители обратились с вопросами, касающимися проведения ремонта в подъездах многоквартирных домов, переноса контейнерной площадки у дома № 35 в мкр. Птицефабрика (п. Томилино), реконструкции Наташинского парка в Люберцах. Также люберчане попросили информировать рабочую группу о проводимых работах и встречах с подрядчиками. Кроме того, поступило обращение о предоставлении жилья отдельным категориям граждан», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что все вопросы приняты в работу.

«Уважаемые люберчане! Напоминаю, что прием жителей проходит каждый месяц в местном отделении «Единой России» по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом № 22. Записаться на него можно по телефону: 8 (495) 503-55-36», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.