В Орехово-Зуеве 29 мая проведут личный прием граждан по вопросам здравоохранения

29 мая первый заместитель главы городского округа Орехово-Зуево Ирина Кузнецова проведет личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Прием пройдет с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом № 2, каб. 407.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (496) 413-10-60, доб. 2063. Принять участие может каждый желающий, независимо от записи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.