Новое отделение вызовов врачей на дом открылось в МОЦОМД в Люберцах

Новое отделение вызовов врачей на дом открылось на базе детской поликлиники № 1 в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Отделение позволит повысить качество оказания медпомощи населению и сократить время ожидания специалистов.

Для создания нового отделения руководством МОЦОМД сформировано штатное расписание, полностью укомплектован штат фельдшеров и врачей, установлен график работы специалистов.

Также организована работа диспетчерской службы по приему и распределению вызовов помощи на дому. Новое отделение работает ежедневно: с понедельника по воскресенье включительно с 8:00 до 20:00.

Работа нового структурного подразделения позволит улучшить качество оказания медицинской помощи за счет сокращения времени ожидания специалиста для обслуживания пациентов на дому, а также за счет увеличения времени приема участковых врачей, что сделает запись на прием более доступной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.