В Орехово‑Зуеве школьники с ОВЗ впервые сдали нормативы ГТО

На мини-стадионе на улице Бирюкова в Орехово-Зуеве собрались ученики орехово-зуевской школы № 5 от 7 до 18 лет. Они прыгали в длину, отжимались и подтягивались, делали упражнения на гибкость и подъем туловища из положения лежа, а также бегали на короткую и длинную дистанции. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Орехово-Зуевского округа.

Ребята заранее готовились к испытаниям ГТО на школьных уроках физкультуры. После сдачи нормативов ученики признались, что самым сложным для них оказался бег на длинную дистанцию, а самым легким — отжимания и подтягивания.

«Судя по результатам этих ребят, большинство из них получат значки ГТО», — отметила сотрудник центра тестирования ГТО Орехово-Зуевского городского округ Марина Цепляева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.