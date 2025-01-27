87-летняя пенсионерка продавала наркотики в Испании

Сотрудники испанской полиции задержали 87-летнюю женщину, которая, несмотря на почетный возраст, торговала наркотиками, сообщает РИА Новости со ссылкой на Pais.

Предварительно установлено, что 87-летняя женщина торговала запрещенными веществами через окно своего дома. На каком этаже пенсионерка проживает, не уточняется, но, судя по всему, на первом.

Также пенсионерка приносила запрещенные вещества в местные бары. Возрастная женщина приходила в заведения, используя специальные ходунки.

Какая теперь ее ждет судьба, не уточняется. Однако это не первый случай для Испании, когда женщина почтенного возраста продает наркотики. В 2021 году за подобное преступление задержали 79-летнюю женщину. Она возглавляла группировку, которая занималась распространением запрещенных веществ.