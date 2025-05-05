80 Вечных огней впервые одновременно зажгутся по всей России 6 мая
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6 мая в 10:00 по московскому времени впервые одновременно по всей России зажгутся 80 Вечных огней в честь 80-летия Победы.
В масштабной акции, посвященной подвигу героев Великой Отечественной войны, примет участие и Подмосковье. 6 мая Вечный огонь будет зажжен в Королеве.
Торжественную церемонию можно будет посмотреть онлайн. Прямая трансляция пройдет на ресурсах «Газпром межрегионгаза»: в официальном Telegram-канале, на сайте «Храним огонь Победы», на страницах в VK и RuTube.
Также прямая трансляция будет доступна в Telegram-канале «Газ для России», на страницах в VK и RuTube.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.
«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.