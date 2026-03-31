80% сталкинга начинается с профиля: как вас «читают»

Ваша жизнь в открытом доступе: как это приводит к сталкингу

«Если говорить о сталкинге, то в 80% случаев он начинается именно с открытых данных. Человек изучает профиль, анализирует привычки, находит слабые места. Дальше — наблюдение, навязчивые сообщения, попытки физического контакта. И здесь важно понимать: цифровая неосторожность напрямую переходит в офлайн-риски», – сказал Кокунцыков.

Он добавил, что раньше сбор информации требовал времени и навыков. Сегодня это автоматизировано. Существуют сервисы, которые по одному фото находят место съемки, по нику — все аккаунты пользователя, по номеру телефона — социальные связи.

Искусственный интеллект усилил эти возможности кратно.

«Кроме того, изменилась культура потребления контента. Люди публикуют больше, чаще и откровеннее. Сторис, прямые эфиры, геометки — все это создает эффект «прозрачной жизни». Но прозрачность — это уязвимость», – предупредил эксперт.

