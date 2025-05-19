80 саженцев высадили на пешеходной зоне в мкр ПМК в Сергиевом Посаде

Пешеходная зона возле дома № 45 на Ярославском шоссе в мкр. ПМК в Сергиевом Посаде преобразилась: на ней провели опиловку деревьев, которые пострадали от майского урагана, и высадили порядка 80 саженцев деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Территорию совместными усилиями украшали местные жители, первый заместитель председателя окружного Совета депутатов Константин Негурица, сотрудники администрации и активисты движения «Волонтеры Победы».

Эта пешеходная зона — любимое место отдыха у всех жителей микрорайона. Озеленять ее начали еще в прошлом году, но, к сожалению, некоторые деревья и кустарники не прижились, поэтому в этом году ее решили дополнить новыми саженцами.

Помимо большого количества деревьев и кустарников, по периметру пешеходной зоны, в центре высадили большую зеленую ель, которая будет радовать детишек микрорайона зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.