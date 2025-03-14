80 саженцев тополя времен Сталинградской битвы высадят в России

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков сообщил, что в рамках акции «Сад памяти» в памятных местах по всей стране высадят 80 саженцев от тополя, который был свидетелем Сталинградской битвы.

«В Волгограде мы нашли тополь, который был живым свидетелем Сталинградской битвы. От него мы высадили черенки. Мы планируем потомков этого тополя высадить в знаковых местах России, чтобы дать вторую жизнь этому дереву», — сказал Спиренков во время пресс-конференции о проведении в 2025 году акции «Сад памяти».

Главная цель масштабной акции — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Символизм акции — появление зеленых памятников в честь героев — решает также задачи сохранения и восстановления лесного фонда и позволяет участникам акции снижать углеродный след.

Сталинградская битва, проходившая с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, является одной из самых значительных и решающих битв ВОВ. Она происходила между советскими и фашистскими войсками за контроль над городом Сталинград (ныне Волгоград). Победа советских войск положила начало контрнаступлению Красной армии и изменило ход войны в пользу СССР.