80 молодых семей Люберец получили выплаты на приобретение жилья

С 2009 года 80 молодых семей городского округа Люберцы получили социальную выплату на приобретение жилья и улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В Год семьи в округе ведется активная работа по обеспечению граждан жильем. Одним из основных направлений, в рамках которого муниципалитетом осуществляется обеспечение жильем граждан, является оказание помощи в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. С 2009 года в округе 80 молодых семей стали обладателями свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья и улучшили свои жилищные условия», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что в 2023 году 6 молодых семей приобрели жилье с использованием социальной выплаты, сумма ее составила порядка 15 млн рублей, в 2024 году 5 молодых семей приобрели жилье с использованием социальной выплаты, она составила порядка 17 млн рублей.

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям — участникам госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.