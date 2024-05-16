8 тыс человек посетили городской парк в Луховицах на прошлой неделе

С 6 по 12 мая городской парк в округе Луховицы посетили 8 тыс. человек. Парк занял 11 место по посещаемости на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории находится детская игровая площадка, памятник Герою Советского Союза Воробьеву И. Г., «Аллея влюбленных» и доска почета. Ежегодно парк является площадкой проведения крупных городских и районных мероприятий: здесь проходят концерты, развлекательные программы, спортивные мероприятия, организуются вечера отдыха, художественные выставки и торговые ярмарки.

Парк расположен по адресу: округ Луховицы, улица Пионерская, 1. Парк работает круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.