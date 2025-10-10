8 семей долголетов образовались в Богородском округе за 6 лет проекта

В феврале 2020 года на базе районного дома культуры в г. Ногинск открылся клуб «Активное долголетие». Проект губернатора Московской области реализуется в Подмосковье с октября 2019 года в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Более 10 тыс жителей Богородского округа стали участниками «Активного долголетия» за 6 лет. Самой старшей участнице проекта — 91 год, участнику — 85 лет.

Участникам предоставляются более 30 активностей по поддержаниюактивного здорового образа жизни. Самыми популярными направлениями проекта стали экскурсионные поездки, физическая культура, посещение бассейна, творчество, скандинавская ходьба, компьютерная грамотность. Мероприятия проводятся на базе 20 учреждений культуры и 5 учреждений физической культуры и спорта, а также на базе отделения Активного долголетия в КЦСОР «Богородский».

Еженедельно для участников организуются экскурсии по достопримечательностям Подмосковья. За 6 лет было организовано более 450 экскурсионных поездок, более 6300 жителей Богородского округа посетили экскурсии.

Также еженедельно Богородский округ принимает гостей из других городских округов Подмосковья и проводит для них экскурсии по объектам культуры г. Ногинска. В экскурсионную программу входят следующие объекты: «Ногинский музейно-выставочный центр», филиал музея «Почтовая станция Богородск», Богоявленский собор, музейная экспозиция, посвященная Патриарху Московскому и всея Руси Пимену. За 6 лет город принял на своей территории более 5500 участников проекта.

Также участники проекта на областных спортивных и творческих мероприятиях занимают призовые места. А еще за 6 лет проекта образовалось 8 супружеских пар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.