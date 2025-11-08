8 ноября в России отмечают Всемирный день без Wi-Fi

С 2016 года по всему миру каждое 8 ноября отмечают Всемирный день без Wi-Fi. В эту дату важно вспомнить, что беспроводной интернет не только полезная технология, но и может быть опасной для здоровья человека, если пользоваться ей круглосуточно.

Беспроводное соединение придумали еще в 1990-х годах учеными в Австралии. Инженеры из Nokia и Aironet внедрили и развили технологию. Она начала называться Wi-Fi. Его используют как обычные пользователи, так и во многих сферах промышленности.

В 2016 году созданная в Венесуэле Международная Федерация защитников окружающей среды призвала учредить и отмечать каждый год 8 ноября Всемирный день без Wi-Fi. Цель даты — напомнить жителям мира, что неизвестно, как радиоволны и радиоканалы влияют на здоровье людей.

Если учитывать, что Wi-Fi установлен практически в каждой квартире, доме, и работает круглосуточно, есть риск негативного воздействия на людей. Хоть во Всемирной организации здоровья отмечали, что Wi-Fi не оказывает негативного влияния на здоровье, есть и другое мнение.

Противники распространения беспроводной технологии доступа в Сеть призывают пользоваться более изученным в плане воздействия на здоровье людей способами. Речь идет о кабельном подключении к интернету.

