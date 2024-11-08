8 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день КВН, День Сибири, День пианиста и Всемирный день без Wi-Fi.

Международный день КВН

8 ноября в 2001 году некоторые страны СНГ впервые отметили Международный день КВН — неофициальный праздник каждого, кто причастен к Клубу Веселых и Находчивых. С тех пор он отмечается каждый год.

Инициатором его проведения был президент Международного клуба КВН Александр Масляков. Дата выбрана в честь годовщины первой игры КВН между Московским институтом иностранных языков и Московским инженерно-строительным институтом, которая состоялась 8 ноября 1961 года.

День Сибири

Сибирь — один из символов России, место сосредоточения природной силы страны. У этого региона есть свой праздник, который уходит корнями в эпоху императора Александра III. Он подчеркивал особое значение этой земли. 300-летие со дня присоединения Сибири отмечалось в 1882 году. В эту дату во многих городах необъятного края устраивают ярмарки, народные гуляния, фестивали, конкурсы.

Сегодня Сибирь — это важнейший источник минерально-сырьевой базы и энергетических ресурсов России. Однако самое великое богатство этого края — его жители. Недаром слово «сибиряк» означает лучшие качества человека.

День пианиста

Праздник всех, кто имеет отношение к фортепиано. Хотя он не носит официального характера, но широко популярен в Сети не только среди музыкантов, но и среди любителей этого инструмента.

Постепенно появляется традиция в этот день устраивать концерты. Более того, число мероприятий, приуроченных ко Дню пианиста, непрерывно растет, он обретает международный характер. Сегодня праздник отмечают и студенты музыкальных учебных заведений, преподаватели и мастера, которые создают этот прекрасный инструмент.

Всемирный день без Wi-Fi

Эта дата родилась в 2016 году в Венесуэле. Инициатором ее проведения стала Международная Федерация защитников окружающей среды. День напоминает, что технологии не только позитивно влияют на человека, но имеют и другую сторону медали, иногда отражаясь на здоровье людей.

Ученые напоминают, что влияние радиоволн и радиоканалов до конца не изучено, поэтому риск негативного воздействия на организм человека при постоянном использовании Wi-Fi все еще остается. Однако ВОЗ подтвердила отсутствие такого влияния, поэтому роутеры появляются во всех квартирах и учреждениях.

Именины

Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк.