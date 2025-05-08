8 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

8 мая 2025 года отмечают День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца и праздник Марка Ключника.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России

Профессиональный праздник отмечают те, кто в составе соответствующей службы контролирует военно-техническое сотрудничество России с другими странами. ФСВТС с другим названием было создано в 1953 году Советом Министров Советского Союза.

Служба импортировала и экспортировала военную технику. Также ФСВТС контактирует с поставщиками необходимого оборудования и в случае необходимо приобретает его. В целом задача сотрудников службы — укрепить работоспособность РФ, а также улучшить ее имидж.

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России

Профессиональный праздник отмечают оперативники Федеральной службы исполнения наказаний. У них большое количество функций, но главная — охрана и обеспечение безопасности заключенных.

Еще такие специалисты защищают персонал исправительных колоний. Еще они расследуют преступления, которые были совершены в этих стенах. Помимо этого, такие люди следят, чтобы внутрь исправительной колонии не попадали запрещенные предметы.

Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца (МККК)

Дата посвящена организации. В этот день привлекается внимание к ее деятельности. Эти специалисты помогают раненым, больным людям, а также пленным, оказавшимся в неволе в разных вооруженных столкновениях. Также они оказывают поддержку при стихийных бедствиях.

В России общество Красного креста было образовано в 1867 году. В дату сотрудники вспоминают, насколько важную работу проделывают.

Праздник Марка Ключника

Дата посвящена памяти Марка — апостола от семидесяти. Он был спутником Варнавы и Павла.

Люди называли Марка Ключником не просто так. Было древнее поверье, согласно которому только у этого святого имелись ключи от неба. Он якобы мог открыть их и вызвать дождь.

Во время праздника Марка Ключника многие птицы возвращались домой. Они летели целыми стаями.

Крестьяне выходили утром на конопляные поля, а затем смотрели в небо. Если видели птиц, это значило, что урожай будет хорошим. Затем разбрасывали семечки по двору.

Именины

Сегодня именины у Марка, Василия и Сергея.