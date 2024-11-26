8 лыжных трасс и 19 мест для катания на коньках будут доступны в Дмитрове зимой

1 декабря в Московской области стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В Дмитровском округе в зимнем сезоне 2024/2025 будут функционировать 8 лыжных трасс и 19 мест для катания на коньках. Также всех поклонников активного отдыха готовы принять 6 горнолыжных курортов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе оперативного совещания, проведенного временно исполняющим полномочия главы Дмитровского городского округа Иваном Курданиным с участием его заместителей, руководителей территорий и управлений, был затронут один из важных вопросов — подготовка новогодних мероприятий и украшение округа.

С 20 декабря по 5 января во всех учреждениях культуры пройдут новогодние представления.

С 17 по 22 декабря Музей-заповедник «Дмитровский кремль» приглашает на предновогодний гастрономический праздник — «Дмитровский пряник».

В начале января состоится рождественский фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу». Точная дата проведения фестиваля зависит от погодных условий.

На новогодних каникулах на Исторической и Советской площадях пройдет фестиваль «Громко! Ярко! Снежно!» с игровыми программами и уличными спектаклями.

Узнать о всех предстоящих событиях в Московской области можно на региональном портале welcome.mosreg.ru.

«В скором времени я обязательно поделюсь более подробной информацией о мероприятиях на своих официальных страницах и на страницах администрации. Помимо культурных и спортивных мероприятий, мы уже начали украшать улицы, площади, торговые центры и фасады учреждений культуры и спорта. В Дмитровском округе зима в Подмосковье обещает быть яркой и красочной!» — отметил врип главы Дмитровского округа Иван Курданин.

В Дмитрове на Советской площади будет установлена елка и арт-объекты. На Исторической площади разместят сказочный ледяной городок с горкой и лабиринтом для детей.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует „Зима в Подмосковье“ — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.