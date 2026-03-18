8 юных подольчан получили паспорт гражданина РФ

Сегодня еще 8 юных подольчан получили паспорт гражданина России в торжественной обстановке. Вместе с председателем горсовета Игорем Науменковым глава муниципалитета Григорий Артамонов разделил с ребятами радость этого важного события, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Паспорт — это не просто документ, удостоверяющий личность, а символ принадлежности к нашей большой стране, ее истории и традициям. Россия всегда стоит на защите территориальной целостности и своих людей. Пример этого — возвращение в родную гавань Крыма. Завтра мы отметим эту важную дату, которая напоминает о крепких связях всех народов нашей Родины.

Россия рядом со своими гражданами: она заботится о каждом, поддерживает стремления и помогает делать первые шаги во взрослую жизнь.

«Дорогие ребята! Желаю вам расти любознательными, смелыми и честными. Идите к своим мечтам смело, и пусть ваш путь будет достойным и успешным», — написал Артамонов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.