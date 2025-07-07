8 июля в России отметят День семьи, любви и верности

Каждый год 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Впервые его отпраздновали в 2008 — году семьи.

Все религиозные организации РФ поддержали инициативу отмечать дату каждый год. 28 июня 2022 года президент России подписал указ и юридически закрепил неофициальный праздник. С тех пор его отмечают 8 июля.

Идея чествовать праздник появилась в 2002 году у людей, которые жили в Муроме Владимирской области. Там находятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Они являются покровителями христианского брака. В их память отмечают одноименный праздник 8 июля — День Петра и Февронии.

Эта пара — пример идеального супружества. Петр и Феврония вели себя благочестиво, любили, сохраняли друг другу верность.

Учреждение Дня семьи, любви и верности также говорит о том, что в России трепетно относятся к институту семьи. Так, согласно Конституции РФ, материнство, детство, забота о детях защищаются государством.

В некоторых городах России 8 июля проводят различные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности. Среди них концерты, выставки, конкурсы. Также в эту дату чествуют многодетные семьи и пары, которые состоят в браке более 25 лет.