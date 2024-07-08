8 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня в России в 17-й раз празднуется День семьи, любви и верности, а в народе поклоняются святым Петру и Февронии, к памяти которых и приурочен праздник. Также в мире празднуется День общения со Вселенной и День обнаруженных заначек.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности появился еще в XII–XIII веках, но затем на долгие столетия о нем забыли. В 2002 году молодежь города Муром выступила с инициативой возродить традицию празднования, заручившись поддержкой в том числе Русской православной церкви. Так у России появился современный праздник, который можно противопоставить американскому Дню святого Валентина.

В праздничный день принято проводить с семьей или возлюбленными, признаваться в теплых чувствах и дарить друг другу ромашки. Лепестки белого цветка являются символом чистоты и преданности.

День Петра и Февронии

Прихожане православной церкви ежегодно 8 июля поклоняются чудотворцам Муромским, князю Петру и княгине Февронии, которые жили в XII веке. Согласно истории праздника, князь Петр заболел проказой и во сне увидел, что излечить его сможет деревенская девушка Феврония. Он нашел ее и действительно исцелился от недуга, затем женился на своей спасительнице, с которой прожил в мире и любви до самой старости.

В преклонных годах супруги приняли монашеский постриг и попросили Бога о смерти в один день, так и случилось. 8 июля 1228 года Петр и Феврония скончались, их тела разместили в разных обителях, но утром обнаружили их вместе. С тех пор этот день принято считать Днем семьи, любви и верности, который также празднуется 8 июля.

День общения со Вселенной

Как и по какой причине возник День общения со Вселенной, неизвестно. Однако из года в год 8 июля принято общаться с необъятной энергией, из которой когда-то появился наш мир. В День общения со Вселенной принято благодарить ее за те блага, которые уже имеются, а также менять мышление и привычные установки в ту сторону, что направлена на изобилие жизни.

Считается, что если сесть на землю или закинуть ноги вверх по направлению Луны, то так связь с ней будет максимально прочной и можно поделиться своими планами, а также получить отклик в виде внутреннего голоса, который подскажет, в каком направлении двигаться, чтобы достичь желаемого.

День обнаруженных заначек

В этот шуточный и неофициальный праздник принято проявлять смекалку для поиска собственных или чьих-то заначек, отложенных на экстренный случай или случайно забытых в карманах верхней одежды, которая не использовалась долгое время. Найденные средства принято тратить на что-то приятное или памятное для себя.

Именины

Именины в этот день отмечаются у Федора, Теодора, Семена, Петра, Николая, Константина, Дениса, Давида, Василия, Февронии и Ефросиньи.