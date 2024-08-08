8 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Всемирный день кошек, а с профессиональным праздником поздравляют альпинистов и офтальмологов.

Всемирный день кошек

Он был учрежден по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare.

Кошки являются самыми распространенными домашними животными. Около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали предпочтение именно кошкам. Эти питомцы выполняют ряд полезных для человека функций, ловят грызунов, а также лечат некоторые заболевания и снимают стресс у хозяев.

В День кошек виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют — покупают различные деликатесы, новые домики и игрушки.

Международный день альпинизма

Праздник был учрежден 8 августа 1786 в честь двух швейцарцев, которые одни из первых достигли высшей точки Альп — вершины Монблан.

Альпинисты — люди с сильным характером, хорошей физической и психологической подготовкой. Они покоряют вершины гор, справляются со снежными стихиями.

Своим праздником этот день считают не только покорители горных вершин, но и люди, занимающиеся промышленным альпинизмом. Данный праздник они используют как еще один повод для встреч, обмена опытом, установки новых рекордов, покорения новых вершин и впечатляющих зрелищ.

Международный день офтальмологии

Этот профессиональный праздник был учрежден в знак признания советского и российского микрохирурга-офтальмолога, профессора медицины, академика Российской академии медицинских наук Святослава Федорова.

В настоящее время у многих людей наблюдаются проблемы со зрением. Ухудшение зрения может лишить человека возможности заниматься любимым делом, ограничивает выбор спектра профессиональной занятости.

Задачи офтальмологов сводятся именно к решению этих насущных человеческих проблем. Современная офтальмология обладает широкими возможностями для лечения многих заболеваний глаз.

Ежегодно в этот день специалисты данной профессии проводят бесплатные консультации, диагностику и даже операции. Гражданам предоставляется возможность попасть на прием к заслуженным высококвалифицированным специалистам, получить консультации и помощь.

Международный день бесконечности

Это уникальный праздник, посвященный концепции бесконечности, которая находит отражение в математике, философии, искусстве и культуре. Он напоминает о бесконечных возможностях и вечном стремлении человечества к знаниям и пониманию, а еще подчеркивает важность изучения и осознания бесконечности, стимулируя людей к размышлениям о бесконечных горизонтах жизни.

Инициатором дня является американец Жан-Пьер Ади Феньо — известный философ, писатель, поэт, художник, актер, комик, музыкант, певец и директор авангардных аудиовизуальных произведений искусства. В 1987 году он предложил миру прославлять свободу мысли, продвигая искусство, философию и науку.

Так как символ бесконечности очень похож на перевернутую восьмерку, поэтому было решено, что 08.08 — дата, подходящая для Международного дня бесконечности. По замыслу Жан-Пьера праздник должен быть днем пропаганды философии для всех.

Ермолаев день

По православному календарю в этот день почитают память святого Ермолая — одного из Никомидийских мучеников. В IV веке в Никомидийской церкви были сожжены 20 тыс. христиан, но троим удалось бежать. Они скрылись, но позже были найдены и убиты.

На Руси на Ермолая старались закончить жатву. Некоторые начинали ранний сбор яблок, однако есть их было нельзя до самого Яблочного спаса. К 8 августа поспевал первый картофель. А еще на Ермолая обязательно заготавливали лечебные травы. Считалось, что к этому дню они набирали целебную мощь.

Теракт в переходе под Пушкинской площадью

В истории России этот день отмечен не только красным, но и черным цветом. 8 августа 2000 года в районе 18 часов в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве прогремел взрыв. Самодельная бомба, начиненная шурупами и винтами, взорвалась рядом с павильоном, где продавали часы.

В результате террористического акта погибли 13 человек — семь скончались на месте, еще шесть — в больницах. Более 100 человек были ранены. На месте взрыва на 40-й день установили памятную доску, а 2 года спустя — мемориальную стену «В память о погибших и пострадавших от террористического акта 8 августа 2000 года».

Именины

В этот день именины праздную Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей и Федор.