790 тыс. жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании для благоустройства

15 марта стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. К 23 апреля количество голосов на сайте составило 790 тыс., сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего на голосовании были представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году. Проголосовать можно до 30 апреля.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что осталась всего неделя голосования. В Подмосковье участие приняло почти 800 тысяч жителей. В прошлом году было более 715 тысяч человек.

Таких показателей нельзя было добиться без помощи волонтеров. Более 3 тыс. ребят работают на более чем 300 точках по всей Московской области.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам Голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Министр благоустройства Подмосковья отметил, что президент России Владимир Путин продлил программу «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года. В ее реализации очень поможет голосование, потому что каждый сможет решить, какие территории надо благоустроить.

Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России. Граждане смогут выбрать те территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион очень активно развивается. Подмосковные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.