78% респондентов поддержали идею школьной программы «Основы семейной жизни»

Митрополит Тихон предложил ввести в школьную программу курс «Основы семейной жизни», начиная с младших классов, чтобы обучить молодежь строить крепкие и гармоничные отношения. Эта инициатива получила поддержку у большинства россиян, сообщает kp.ru .

78% из 6000 респондентов опроса на сайте KP.RU высказались за необходимость такого предмета. Из них 53% считают, что курс должен быть обязательным для всех учеников, тогда как 25% предлагают сделать его факультативным, позволяя желающим изучать его без ущерба для остальных.

Тем не менее, 21% опрошенных выступили против введения курса, аргументируя это перегрузкой детей учебной программой и необходимостью сосредоточиться на научных дисциплинах.

Некоторые участники опроса заявили, что ценности семьи формируются в домашней обстановке, и школа не сможет заменить этот опыт. Они также посчитали, что введение такого предмета лишь увеличит нагрузку на учащихся. Оставшийся 1% выбрал вариант «другое», подразумевая альтернативные мнения по этому вопросу.