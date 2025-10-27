77 крупных объектов благоустроят в Подмосковье в 2026 году

77 крупных объектов благоустроят в Подмосковье в 2026 году, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В список благоустройства на следующий год входят 17 парков, 9 лесопарков, 7 из которых – новые объекты в парках, 21 пешеходная зона и площадь, 9 набережных, 13 скверов.

«По большому количеству территорий работы уже ведутся в рамках работы по переходящим контрактам. По части территорий контракты заключены», – сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципальных образований региона.

Наиболее значимые объекты, по словам министра, Щелково – Центральный парк, Коломна – сквер «Блюдечко», Истра – историческая часть города, Ступино – проспект Победы, Раменское – набережная Борисоглебского озера, Одинцово – реновация центральной площади и набережной пруда, Ногинск – Богородский бульвар, Солнечногорск – Советская площадь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.