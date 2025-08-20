76-летняя нижегородка стала звездой Сети после стримов Counter-Strike 2

76-летняя жительница Нижнего Новгорода по имени Ольга Иванова стала звездой соцсетей благодаря своим игровым трансляциям Counter-Strike 2. Геймеры со всего мира восхищаются пенсионеркой после ее игры, в которой она одержала полную победу над всеми противниками, пишет SHOT .

В Сети также появились последние кадры победной игры. На них видно, как пенсионерка ловко ликвидировала троих последних противников, при этом в нее практически никто не попал, она успевала убегать в укрытие от вражеских пуль.

С 2021 года пенсионерка ведет трансляции на платформе Twitch. По словам Ольги Ивановны, компьютерные игры стали для нее не только способом отвлечься от рутинных дел и посещений медицинских учреждений, но и источником дополнительного дохода.

Ежемесячные пожертвования от зрителей составляют около 100 тысяч рублей. Недавно благодаря этому заработку пенсионерка смогла оказать финансовую поддержку своим близким, помогая им погасить банковский заем.