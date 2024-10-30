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76-летний дедушка из Забайкалья женился и поехал добровольцем на СВО

76-летний житель Забайкальского края и его возлюбленная официально зарегистрировали брак в ЗАГСе, после чего пенсионер отправился добровольцем на СВО, сообщается на официальном портале правительства региона.

Необычный брак зарегистрировали специалисты отдела ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олекминского районов 29 октября. Жители поселка Амазар, Виктор Важенин и Алена Якимова, которые проживали вместе 18 лет, решили официально скрепить свой союз.

Они узаконили отношения перед отъездом 76-летнего супруга. После регистрации Виктор Иванович отправился в Читу, чтобы вступить в ряды добровольцев и отправиться на Донбасс.

По словам жителей поселка, Важенин много лет ведет здоровый образ жизни, любит спорт, учит детей играть в хоккей. Он также следит за политикой, занимается хозяйством, увлечен казачеством и состоит в местном войске.

Ранее президент РФ Владимир Путин отчитал министров из-за колясочников-ветеранов СВО. По его мнению, для помощи получившим инвалидность военным делается недостаточно.